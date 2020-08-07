林予晞（左）與形象廣告導演李晏如於拍攝時密切交流影片靈感。（台北市電影委員會提供）

演員林予晞擔任「2020 MOD微電影暨金片子創作大賽」代言人，7日公佈形象廣告，見她展現多變姿態，在象徵舊世界的日式古宅摘下面具，往外躍向自由領域，藉以鼓勵創作者拋開刻板法則、聽取時代的浪潮，透過創作改寫自己的未來，為品牌注入新穎知性的形象。

林予晞曾憑《必勝練習生》受金鐘獎最佳女主角提名肯定，也在《我們與惡的距離》以真摯演技療癒人心，本次形象廣告力邀她在鏡頭前後發揮創意，於前製期就一同發想概念，並共同撰寫影片獨白，讓林予晞有許多全新體驗，她熱情興奮地表示：「我第一次感受全女性劇組的工作環境，覺得大家很像動作迅速又安靜的忍者，達成我前所未見的極高效率，深深受到激勵！」

形象廣告邀請李晏如導演操刀，她曾以《冥王星圖》獲選英國獨立電影節及荷蘭阿姆斯特丹電影節最佳學生影片，也是2016年MOD微電影創作大賽百萬首獎得主，此次帶領團隊執導形象廣告，像是另類的「回娘家」。活動總獎金超過390萬，徵件於9月1日截止。

(中時 )