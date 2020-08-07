根據參議員伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）、埃德·馬基（Ed Markey）、柯爾絲滕·吉利布蘭德 (Kirsten Gillibrand) 等人提出的一項新法案，頂級科技公司領導人和其他億萬富翁們應上交他們在新冠肺炎大流行期間獲得的數十億美元財富。

據CNBC報導，《讓億萬富翁付費法案》（Make Billionaires Pay Act）將對2020年3月18日至2021年1月1日之間億萬富翁們的財富增長徵收一次性60％的稅。這筆資金將用於支付所有美國人一年醫療保健的自付費用。根據新聞公報，截至8月5日，該法案將對自3月18日以來467名億萬富翁累積的7310億美元財富徵稅。但是，如果該法案獲得通過，它將對億萬富翁們積累到年底的財富徵稅。

根據該法案，在新冠肺炎大流行期間其財富猛增的高科技和其他商業巨頭將承擔高額費用。以亞馬遜和沃爾瑪為例，新冠肺炎大流行期間美國人在執行居家令時越來越依賴他們的服務，他們的股票也都在上漲。

這為其最大股東，亞馬遜執行長傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）和沃爾瑪的創建家族華頓（Waltons）分別增加了數十億美元的財富。

根據該法案隨附的新聞稿，以下是部分億萬富翁要為3月18日至8月5日期間的財富增長所需要支付的費用：

亞馬遜執行長傑夫·貝佐斯將支付一次性財富稅428億美元。

特斯拉和SpaceX執行長馬斯克將支付一次性財富稅275億美元。

Facebook執行長祖克伯將支付一次性財富稅228億美元。

華頓家族將支付一次性財富稅129億美元。

在今年剩餘時間裡，隨著新冠肺炎大流行對億萬富翁財富的影響發生變化，這些數字可能會上升（或下降）。

(中時新聞網)