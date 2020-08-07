北市民政局長藍世聰呼籲，不要再有男主外、女主內的刻板印象，性別平等在家內和職場都該正確落實，才能因應越來越嚴重的少子化問題。（陳彩玲攝）

北市民政局7日發布「育兒大調查」，並指出超過9成的女性為家庭照顧者，大部分男性在家庭中扮演經濟支柱角色，但近年有6成男性願意投入家庭。民政局也呼籲，民眾不要再有男主外、女主內的刻板印象，應該由父母一起照顧小孩，家庭才會完整。

為推廣家務性別平等議題，民政局邀請吾思傳媒《女人迷》、婦女權益促進發展基金會等團體發布「育兒大調查」，數據資料顯示，目前有超過9成女性在育兒方面還是主要照顧者，多數男性在家庭中仍是經濟支柱，但近年有許多男性願意回家嘗試顧小孩的工作，卻面臨不知該從何做起的難題。

吾思傳媒《女人迷》創辦人暨執行長張瑋軒表示，有超過6成男性覺得自己要付出投入，讓家庭更完整，但工作與生活間仍無法取得平衡，出現三明治擠壓的狀況，最大問題是睡眠時間不足，導致隔天工作無法投入，最後家庭幸福，背後代價卻是「爸爸的黑眼圈」。

對此，城男舊事心驛站有辦理許多「爸比育兒日常」的講座，幫助男性在照顧家庭和工作上能取得平衡。北市民政局長藍世聰表示，提倡家庭與工作生活平衡，建構友善家庭的環境，呼籲不要再有男主外、女主內的刻板印象，性別平等在家內和職場都該正確落實，才能因應越來越嚴重的少子化問題。

(中時 )