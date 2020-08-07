剛進入職場，許多新鮮人在到職時，可能會碰到公司有試用期的規定，藉以讓求職者與企業互相磨合及評斷是否能勝任此工作。勞動部提醒，不論公司有沒有規定試用期，勞工只要一到職，包括工資、勞保勞退等雇主應負擔費用、資遣費等規定都受到勞基法的保障，千萬不要忽視應有的權益。

試用期的三大迷思，第一就是「雇主是否不需要理由可以直接開除」。勞動部表示，如果試用期滿後認為勞方無法勝任工作，依照勞基法規定辦理資遣，注意要在10日前向主管機關資遣通報，並開立非自願離職證明書，而不能逼迫員工「自動離職」。

第二，就是「不用付勞健保、加班費」。勞動部指出，試用期的員工與正式員工一樣，受勞基法的各項規範保障，包括勞健保、基本工資、一例一休，以及婚假、喪假、病假等休假。

第三則是「解雇不用給資遣費」。勞動部表示，如已確定要解雇試用期員工，雇主須依照規定發放資遣費，根據勞工退休金條例第12條規定，未滿一年照比例計算。所以若是以月薪3.6萬元計算，試用期三個月屆滿後資遣應支付4500元的資遣費用。

(工商 )