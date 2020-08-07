隨著中美貿易戰引領全球產業生態鏈型態演變，以及全球開啟5G技術、開放架構創新發展，臺灣從以往資通訊產業發展所練就出製造彈性的競爭優勢，得以加速體質轉型。經濟部工業局今（7）日宣布，與美國網通科技廠商思科公司強強聯手，以「Open Networking Taiwan Amazing」為核心價值，與臺灣網通設備廠商智邦、明泰、智易、亞旭、中磊、正文等，系統整合商華電聯網，打造全台首座5G開放網路驗測平台，立足臺灣、放眼全球，全力搶攻5G電信白牌設備兆元商機。

根據國際市場調查機構Gartner預測，全球無線通訊基礎建設產值，至2021年將突破360億美元（約1兆600億元新台幣）。過去，電信營運商建置基站須向傳統電信設備商，以統包方式進行專屬規格設備採購，5G開放網路架構出現後，電信營運商藉由雲端化、虛擬化的技術，採購標準化設備即可布建基地台，降低對傳統電信設備大廠的依賴，不僅讓電信營運商大幅降低建設成本支出，對於臺灣網通產業來說，更是一大利多。

日本樂天在2018年取得日本第四張電信執照後，便大量引進開放架構系統實現5G電信服務，包括與思科合作設計核心網路，臺廠也扮演關鍵角色，例如伺服器的部分採用雲達產品，在接取網路採用中磊的基地台，今年4月宣布投入54億美元，鋪設日本全國5G網路，隨著5G商轉開跑，開放架構預期帶動市場新商機。經濟部長王美花表示，臺灣高科技產業競爭力傲視全球，5G作為驅動臺灣經濟發展的重要引擎之一，由政府領軍與思科聯手建置5G開放式架構網路實驗平台，將作為臺灣網通業者進軍國際的絕佳練兵場域，引領臺灣科技產業再創高峰。

透過經濟部、工研院、思科與台灣網通產業多方合作，以5G開放網路平台為核心，於桃園智慧創新應用示範中心，打造出具備高度彈性、開放性和相容性的5G開放網路驗測平台，為臺灣網通設備廠提供全新型態的5G電信專網服務，同時，透過與國際開放網路架構組織(如O-RAN及TIP)的緊密合作，將扮演搭建產業合作、國際接軌的連結橋梁，可將研發中的產品或應用解決方案，透過此平台執行驗證測試相容性，成為進軍海外市場前，絕佳的5G專網測試場域，未來更將成為協助臺灣網通設備廠，挖掘更多潛力和商機，作為進軍全球網路通訊市場的創育基地和研發重鎮。

5G電信設備掀起白牌化浪潮，全球年產值上看上兆元新台幣，臺灣網通設備產業鏈蓄勢待發，由政府扮演火車頭率隊向前衝，攜手國際科技巨擘思科，聯手網通產業，致力將「5G設備、臺灣製造」推向國際，大展臺灣高科技實力。

(工商 )