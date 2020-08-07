國民黨青年部副主任詹為元日前踢爆，有人在八月九日為陳其邁「招待台中居民出遊、餐飲」，然後去陳其邁高雄市長補選的造勢大會。陳其邁陣營不否認有招待出遊的行為，但回應指出，「台中市民並沒有高雄市長補選的投票權，所以不構成賄選。」

詹為元昨天在「野台」節目，向陳其邁提出三點質疑：

一、陳其邁高雄補選的造勢，為什麼要動員台中民眾？陳其邁沒人了？除了台中，嘉義、台南有沒有類似行為？

二、遊覽車、招待出遊、餐飲的經費，陳其邁從那來？陳其邁說自己存款只有13萬元，我們要求陳其邁解釋清楚，他的「親兄弟」、「老大哥」，最關心他的蘇震清，有沒有金援陳其邁的選舉？

三、的確，招待無投票權人，並不構成賄選，但反過來說，只要陳其邁陣營的遊覽車上，坐著一位在台中求學、工作的高雄市民，那就是賄選！檢察官應該要積極偵辦陳其邁九日的造勢大會，勿枉勿縱！

詹為元說，他知道現在民進黨一被質疑，就提告轉移焦點，但陳其邁真正應該做的，是好好向高雄市民解釋清楚，競選經費來源，跟蘇震清有沒有關係！

(中時 )