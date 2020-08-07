世界(5347)109年7月營收約為27.1億元，比6月的次高水準下滑5.62%，較去年同期仍增加8.67%。世界先進第三季展望與第二季相近，營收維持高檔。

因需求強勁以及公司併購新加坡廠效應，世界先進今年1至7月營收約為187.8億元，相較去年同期增加15.09%。

世界先進公司表示，第3季需求強勁，產能非常緊，預期季營收將約80億至84億元，季減2.7%至季增2.1%，即有機會續創歷史新高紀錄。

為因應需求成長，世界先進董事會已通過新加坡廠擴產1萬片，預計明年上半年月產能將擴增1萬片至4萬片規模。新加坡廠今年占總營收比重將約10%；明年上半年產能到位，將持續提供業績成長動能。

法人指出，在新加坡新廠貢獻逐步放大，公司今年營收將年增逾1成，達300億元之上新高，因投資新廠致成本增加，預估今年毛利率較去年下滑5個百分點以內，整體獲利比去年增加。展望明年，新廠效益將更佳，帶動公司明年獲利成長幅度加大。

世界先進第2季營收82.27億元，季增4.9%，並創新高；毛利率為33.2%，較第1季拉升2.2個百分點，稅後淨利14.82億元，季增0.4%，每股純益0.9元。上半年EPS 1.79元，優於去年同期的1.74元。

(時報資訊)