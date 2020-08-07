美國總統川普於6日發布行政命令，下令即日起45天後禁止任何美國公司與TikTok母公司「字節跳動」以及陸通訊軟體微信母公司騰訊進行交易，違者將受制裁。美國財經媒體警告，川普此舉不僅僅影響陸企，美企也會受害。
MarketWatch報導，美國封殺字節跳動符合預期，但禁用騰訊卻是在意料之外，川普此舉恐衝擊美企，影響騰訊持有股權的多家企業。
騰訊身為世界數一數二的大企業之一，手握美國多家電玩遊戲公司的控股權，包含製作《英雄聯盟》的Riot Games、Epic Games以及動視暴雪。此外，騰訊也擁有特斯拉、Snap的股權，並與NBA、NFL以及MLB簽署串流協議。美國這項新禁令也可能會拖累蘋果和谷歌，因為騰訊旗下許多app是兩家app store上的熱門應用程式。
川普於周四（6日）簽署行政命令，再對大陸下重手！宣布45天後禁用TikTok與海外版微信（WeChat），消息傳出後，拖累港股一度暴跌700點，微信母公司騰訊股價更狂殺9%。
(中時新聞網)
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