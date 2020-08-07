楊謹華（左）與黃健瑋再度合作，兩人片場默契十足。（華映提供）

由簡學彬執導，曹佑寧、陳妤、林映唯等人共同演出的校園純愛電影《可不可以，你也剛好喜歡我》，找來楊謹華飾演才華洋溢的美術老師，但她片中個性冷若冰霜，2度合作的黃健瑋則一直在旁守護著她，楊謹華笑說：「我們1年內2次合作，演得很有默契。」

片中除了男女主角的三角戀情，還有3對原本絕緣的男女，因曹佑寧他們3人的介入，讓他們的愛情都發了變化。其中一對成熟的戀情，簡學彬邀請演技出色及氣質優雅的楊謹華特別演出，在他眼中，楊謹華外表美麗又有種高冷的氣息，是演出電影裡冰山美人角色的最佳人選，在演出前和她懇談兩次，才確定由她演出這個特別的角色。

飾演一直追著楊謹華跑的健身教練黃健瑋，兩人在2018年合作完電視劇《我是顧家男》之後不到1年的時間內又合作，雙雙CP再度合體，但不像之前演夫妻，這次是男方長期單戀女方，而兩人都覺得彼此合作的默契依舊，演出很順利，黃健瑋形容：「這次是我對謹華是苦戀，就是很明顯的單戀她，但和她一起演戲就是如沐春風啊！」

另楊謹華表示自己一直很喜歡畫畫，這次演出擁有繪畫才華的美術老師，讓她笑說：「我小時候很怕畫畫，但長大了覺得可以好好學習繪畫，正好就碰到這個角色。」她透露在片中角色內心藏了個秘密，身體出現狀況，才會突然把黃健瑋拒於千里之外，而電影中有一幅透露她心聲的畫作，楊謹華表示非常喜歡這個作品，「用很簡單的風格呈現出病人最痛苦難過的心情，我進入角色後，一看到這張畫立刻被觸動。」電影21日上映。

(中時 )