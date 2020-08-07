一份請求法國政府全面接管黎巴嫩的聯署已經快有超過60,000人簽名，表達民衆對黎政府的強烈不滿。

據歐洲新聞台報導，網路上一份請求法國政府接手治理黎巴嫩的聯署在發佈24小時之内已有快超過6萬人簽名。聯署發起者寫道，「黎巴嫩當局已經展現了自己完全無法維護和管理這個國家。」「我們認為黎巴嫩應該回到法國委任統治才能建立一個清廉、長久的政府。」

8月4日黎巴嫩首都貝魯特港口大爆炸造成數千人傷亡之後，法國總統馬克宏當地時間昨日（8月6日）抵達貝魯特赴現場慰問大衆，大受歡迎。

其中一位聯署人說，自從法國離開以後，黎巴嫩就一直淪陷在内戰、經濟和政治亂局中。「黎巴嫩政府沒有經濟政策。」

黎巴嫩近期長期陷入政治危機，民衆抗議聲連綿不斷。政府的無能和腐敗導致國内各種資源短缺，人民生活受嚴重限制。黎巴嫩被西方學生判定為「東地中海的失敗國家」，已經接近亡國的邊緣。

黎巴嫩是以前法國的殖民地，第一次世界大戰之後從鄂圖曼帝國轉交至法國手中。二戰期間黎巴嫩宣佈獨立以來，法國和黎巴嫩兩國一直保持著友好密切關係。

(中時新聞網)