岱稜科技7日舉辦麻豆倉儲中心動土典禮。（劉秀芬攝）

岱稜科技董事長蔡國龍強調，希望把工作機會留給在地的青年或人才。（劉秀芬攝）

響應經濟部台商回流投資計畫，全球燙金箔前3大的岱稜科技斥資新台幣8億元，回台南興建高效能自動化倉儲中心。岱稜科技董事長蔡國龍表示，他是土生 土長麻豆人，公司500多名員工員都是台灣人，去年真的招不到人才引進6名移工，這次有機會申請到經費，更一定要在家鄉建廠，增加在地就業機會。

岱稜科技7日舉辦麻豆倉儲中心動土典禮，台南市長黃偉哲、台南市經濟發展局長陳凱凌及麻豆區長孔慶瑤等貴賓到場致賀並應邀執鏟，新倉儲預計於明年4月完工，作為銷售全球的出貨樞紐，預計可帶來35個就業機會。

蔡國龍強調，岱稜科技員工台灣大概有510人，幾乎99％都是屬於本地人，因為希望把所有的工作機會留給在地的青年或人才。蔡國龍表示，岱稜以歐洲、美國為主要銷售據點，外銷營收占比近9成，在全球疫情仍未趨緩情況下，除了持續拓展全球經銷網路，集團目前仍將全球生產重心擺在台灣。

黃偉哲表示，非常感謝岱稜科技董事長蔡國隆在麻豆籌建高效能倉儲中心，也感謝經濟部、立法院及議會的支持，市府一定全力協助配合共創多贏，因為這是一個非常值得令人肯定的投資，更謝謝蔡董事長引領岱稜集團對地方鄉土的回饋，且與地方共進共榮，作為台南經濟向前大邁進的一股助力，讓人非常高度肯定。

岱稜科技專注真空蒸鍍、精密塗布近30年，以自創品牌UNIVACCO行銷全球，為全球燙金箔前3大領導品牌。研發與製造多項燙金箔與光電產品，廣泛運用於精緻印刷，應用遍及食、衣、住、行、育、樂。

為因應全球貿易變遷，調整外銷布局，岱稜科技選擇在台南市麻豆區擴大生產規模，新建高效能智慧化產線與倉庫，就近與上下游產業供應鏈相鄰，對於岱稜科技在產能、技術與人力支援上具有非常大的機動性。

經發局長陳凱凌指出，市府積極建構優質投資環境，更與中央相關部會或台南市工業區廠商協進會合作，吸引優質企業投資，同時以一站式招商方式提供投資人專人、專責、專案的優質服務，致力協助企業解決各項投資問題，加速各項審查許可及發證(照)等行政流程。

黃偉哲進一步表示，岱稜科技擴廠列入台南重大投資案，將每月親自主持投資會報，透過跨局處協調加速投資進度，讓投資人可在台南獲得最好的投資效益，創造雙贏的局面；投資過程中，有任何問題市府將全力協助，相信台南會為岱稜科技提供廣大的業務發展空間及商機。

(中時 )