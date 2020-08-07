大陸省廣西河池一名14歲少女，跟朋友聚會時豪飲10幾罐酒，再無照騎電動車上街，誇張蛇行騎法宛如在看漫畫，最後還整台車犁田在馬路上，少女的雙膝因此摔出大面積黑色傷口。更大膽將影片發上網路，被親哥哥認出後仍屢勸不聽，哥哥氣急報警舉報說：「求你們教育她。」
據《梨視頻》報導，大陸這位哥哥意外在網路上看見少女騎車蛇行再摔車的影片，他想起幾日前妹妹雙膝有大面積的傷口，更覺影片裡的身影越看越像妹妹，一問之下妹妹才坦承她就是影中人。但家人怎麼勸她改正習慣她都不聽，哥哥一氣之下便向警舉報了親妹妹，激動的說：「拜託你們教育她！」
少女對此則自白，是朋友建議她可以這樣騎車，她也只覺得好玩所以騎S型；民警訊問是否酒駕，她還語調輕浮地說：「有啊，喝了10來罐低酒精的」，絲毫不見少女在自我反省。對此警方則對其進行安全教育，少女也表示將會改正不良行為。
此新聞一發出，不少網友在下面留言痛批少女的行為，紛紛說：「現在的孩子真的是缺少社會毒打。」；也有不少網友大讚哥哥的舉報說：「這不教育還等啥？哥哥做的對」、「大義滅親做得好」。
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文章來源：《梨視頻》
(中時新聞網)
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