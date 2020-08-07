電動自行車因為具備免考駕照、免掛車牌、免牌照稅與燃料稅、電費成本低廉等優點，雖在使用上確有其方便之處，但在是否違反交通法規及如何方便取締違規上卻有模糊空間，消基會抽查12台電動自行車發現，其中有5家最高時速超過時速25公里的限制，甚至達60公里以上，如果肇事時恐怕更為嚴重。

據交通部統計處調查，推估106年時國內民眾已擁有46 萬輛電動自行車及 14 萬輛電動輔助自行車。隨著使用量增長，肇事件數也從2014年的1051件攀升至2018年的2852件

消基會抽查12台電動自行車發現，有5家電動自行車行駛速度可超過25公里，其中最高速更可達時速60公里以上，幾乎已與50cc的機車無異，若發生車禍後果不堪設想。

消基會指出，電動自行車介於自行車與機車之間，對於其法令規範民眾不甚了解、業者亦不清楚，騎乘電動自行車的駕駛中許多為長者、青少年或移工，直接把它當成門檻較低的機車使用，但許多電動自行車產品幾乎已達到與機車相近的性能與價格，若是以機車的規範觀點來看，目前的法規足夠嗎？

消基會呼籲，政府應加緊檢討對電動自行車的監理政策，包含是否應投保強制險、需具有牌照等，是否需考領駕照，或至少需通過等同汽機車駕照的筆試考驗，才能確保使用者充分了解交通規則，以維交通安全。

(中時 )