3300顆住警器 投入鹿港1.5平方公里歷史古蹟彈丸地。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

3300顆住警器 投入鹿港1.5平方公里歷史古蹟彈丸地。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

3300顆住警器 投入鹿港1.5平方公里歷史古蹟彈丸地。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港一磚一瓦、一街一弄刻畫歷史軌跡，在這不到1.5平方公里的一隅之地，是台灣城鎮演變的縮影，2016年鳳山寺一場火警，掀起震撼，而前後，伸港福安宮、彰化市關帝廟等，文化資產頻遭火劫引起關心，今天消防局除了和文化局等，前往古蹟、歷史建築進行安全訪視。

今年5月中旬，鹿港地區12家善心企業人士共捐贈3300顆住警器予鹿港在地居民申請安裝，除已全面安裝弱勢族群、鎮內狹小巷弄等搶救不易地區住警器外，也提供鎮民領取安裝。

鹿港鎮在地古蹟及歷史建築物四周緊臨許多住家，為了保存前人留下的文物資產和保護住民生命財產安全，這批住警器除嘉惠鎮民外，並裝設於鹿港在地古蹟及歷史建築，以及早發揮預警效果，降低火災損失，並維護人民生命財產安全，讓珍貴的文物資產得以永續傳承。

彰化縣消防局第三大隊大隊長施順仁表示，這次偕同文化局、鹿港鎮公所等相關單位前往鎮內古蹟及歷史建築進行消防安全訪視，首日選擇四周緊鄰住家之「縣定古蹟興安宮」進行訪視並協助增設獨立型火災警報器，提升全民文資防災意識，讓人人成為這片土地及文化資產的守護者，使鹿港文化資產得以永續保存。

施順仁表示，住宅用火災警報器能自動感知火災的發生，使人員及早進行初期應變行動。過去，鹿港老街商圈有因住警器作動，而免於祝融之害的成功案例，而除了加裝住警器，遇到災害事故的應變能力也相當重要。

近來地第三大隊積極推動鹿港老街、古蹟防災宣導及訓練，有效結合老街防災地圖，一旦發生緊急事件，達到「自救、共救、公救」的區域防災，防災守護古蹟，降低文資災害損失。

(中時 )