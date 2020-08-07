該APP在上個月無預警關閉，造成百餘人被騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

號稱點一個讚就能賺新台幣2元，每天只要花30分鐘左右點讚，每月可獲利200％，時間自由在家就能做的「友點讚」，打著輕鬆獲利的標語，吸引民眾付費開通會員投資，刑事局165反詐騙諮詢專線統計，一個月內已有近百人報案遭騙，財損總計達百萬元。

北市一名32歲林姓餐點外送員，6月在社群網站Dcard理財版「友點讚」群組，得知下載「友點讚」APP軟體(目前已關閉)，入會關注直播主點讚可獲得高酬獎金，隨即加入群組，並花費4萬2888元開通鑽石會員（分青銅會員398元、白銀會員3998元、黃金會員1萬2888、鉑金會員2萬5888元、鑽石會員4萬2888元），7月發現該群組關閉，才知遭人詐騙。

另桃園市一名50歲施姓家庭主婦，7月經兒子介紹一個網路平台下載「友點讚」APP軟體，利用抖音按讚加關注賺錢，但會員需支付開通費用，開通鑽石會員後原本每點一個讚可獲得2元提升為16元，每日上限點擊160次最高可獲得2560元，施女匯款加入會員後，該APP程式軟體無預警關閉，導致總共開通4個鑽石等級會員的施女損失金額高達17萬元。

刑事局呼籲，這類假投資詐騙手法，利用民眾對假投資及假求職（兼職）預期獲利心理，民眾勿相信來源不明投資及求職管道，並慎選合法投資管道，投資一定有風險，沒有穩賺不賠、保證獲利的投資，千萬不要拿自己的荷包做試驗。

★中時新聞網關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )