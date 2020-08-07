父親節到了，中市警局霧峰分局首度慶祝父親節，慰勞員警爸爸們，霧峰警友辦事處主任詹景忠暨全體顧問特別選在父親節前夕，致贈多功能健康管理運動手環，慰勉分局男性員警，祝福員警父親節快樂，並利用健康手環，自主健康管理。

往年婦幼節，女警們都會收到慰勞小禮物，今年霧峰分局，首度慶祝88節感謝警察爸爸及未來將當爸爸的男警們，守護社會保護人民安全。

詹景忠指出，警察們常常日夜顛倒輪班，維持治安，他們的健康更令人擔心，因此在父親節前夕特地致贈，實用的多功能健康管理運動手環，幫助員警們注意自身健康狀況，小小一隻可以睡眠監測、心率監測、呼吸訓練、PAI活力指數評估等等多樣功能，提醒員警隨時注意自主健康管理，並培養良好的運動習慣，有健康的身體打擊犯罪除暴安良更有力。

霧峰分局分局長陳家銘表示，感謝詹主任及顧問們的愛心，讓同仁戴在身上暖在心裡，警友會最強大且實質的支持，是我們堅強的後盾；警察同仁不分日夜守護治安，箇中辛苦絕非外人所能理解，利用這一個機會再次肯定及鼓勵同仁，也感謝民眾對警察工作的肯定。

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(中時 )