旅客參觀機坪設施後，排隊準備登機。（范揚光攝）

起飛前旅客排隊檢查證件，準備登機。（范揚光攝）

星宇班機起飛前，1架長榮班機從後方經過。（范揚光攝）

星宇航空類出國班機7日從桃園機場起飛，董事長張國煒擔任機長親自執飛，許多粉絲興奮地表示，疫情期間能坐上「K董」駕駛的班機出遊，簡直是值回票價。

這架班號JX8888的空中巴士A321neo班機上午11時33分從桃園機場起飛，出發後沿著台灣東部海岸，向南往菲律賓方向飛行，在南海上空盤旋後返航，航程中飛越東海岸時，班機將降低飛行高度，讓旅客能透過「上帝視角」，從高空鳥瞰東海岸美景。原先預訂飛行時間為3小時，但星宇航空臨時加碼，延長40分鐘飛行時間，讓搶到機票的幸運兒大呼過癮。

當張國煒一早出現在桃機第一航廈時，立刻引起旅客注意，並紛紛上前要求合影留念，張國煒也來者不拒，滿足粉絲們的要求。對於星宇航空一開航就遇到新冠肺炎疫情，張國煒樂觀地說，慶幸自己只有3架飛機，受到的衝擊反而比其他大型的航空公司小，公司操作的彈性比較大，雖然說有飛才有收入，不過「沒飛就賣禮品呀！」

航空迷林先生說，自己就是死忠「K粉」，當初星宇宣布推出類出國班機時，就隨時緊盯官網開賣訊息，因為他知道很多人跟他一樣「虎視眈眈」，最後也很幸運地搶到機票，坐上偶像駕駛的飛機。

星宇航空表示，看準民眾疫情期間無法出國，於是推出「好想出國」環台飛行體驗的類出國班機，並主打K董親自執飛，結果188個名額開賣後被瞬間秒殺，由於踴躍程度超乎預期，星宇將籌備第2班類出國班機。

(中時 )