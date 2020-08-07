公視「我的婆婆怎麼那麼可愛」演員大團聚。（吳松翰攝）

米可白6日深夜在臉書發文，宣佈和「尾牙大王」謝銘杰離婚，其實兩人去年早已簽字離婚，為5年婚姻劃下句點。鍾欣凌在發文底下留言打氣，7日鍾出席公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》慶功記者會，談到此事時表示「其實很祝福，兩人我都認識，本質都很好，婚姻本來就不容易，努力過就祝福，能更坦蕩地走」。

鍾欣凌留言「米，都是成長，你們很棒，努力過，就祝福，然後你們會長得更好更壯更坦蕩」為米可白加油打氣。鍾欣凌回憶，過去和米可白合作時，「米米工作時非常認真，即便是女主角，還是非常戰戰兢兢，而她老公之前在尾牙遇過，也很客氣，還請客喝飲料」。

米可白離婚瞞了1年，鍾欣凌說，「不能講實話一定很糾結，現在講出來，反而更舒服跟坦趟，搞不好日子可以過得更自在」，也認為現在離婚這件事，好像沒那麼嚴重，認為追求身心靈快樂最重要。

被問到生小孩是否真的會影響婚姻？鍾欣凌則表示「這是他們的事，不方便回答，每段婚姻有自己的問題，過不去的坎，是每個人面對的課題」，引用卓別林名言「人生近看是悲劇，遠看是喜劇」，認為「人生已經那麼短，怎不快樂一點呢？」

公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》7日舉行慶功記者會。（吳松翰攝）

(中時 )