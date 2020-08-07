防疫指揮中心宣布八大類場所必須要戴口罩，口罩族群多頭強勢表態，無畏台股今日回檔整理，康那香(9919)及南六(6504)盤中逆勢揚升，今日分別收在47.7元、315元。兩家業者都有生產口罩關鍵原料熔噴不織布的能力及產線，除了有疫情題材外，上半年業績表現也都十分出色，展望下半年，南六受惠訂單量增加、生產線產能提升，可望繳出「逐季走高」的成績，康那香口罩到年底都維持生產滿載，下個月還有新機即將加入產線，H2業績樂觀以待。

全球新冠肺炎疫情還沒有停止的趨勢，台灣首波疫情推升口罩相關廠商業績表現，康那香及南六股價一度飆漲，疫情漸緩再加上天氣酷熱，民眾放鬆心情對於帶口罩需求降低，市場甚至傳出口罩價格是否有下探的疑慮，7月康那香及南六股價進行修正。但近期又頻頻傳出境外移入案例，二次疫情風險增高，防疫中心終於決定八大場所務必戴口罩，也讓口罩族群人氣旺盛，股價再度發燒。

新冠肺炎疫情在全球並未退燒，各國都在加快推動疫苗、藥品的進度，很多專家都認為秋冬季節疫情將會大流行，但至目前為止，並沒有任何的藥物及疫苗出現，口罩變成保護自我的一種方式，預期在這種情形之下，全球口罩需求還是十分熱絡，康那香及南六業績仍樂觀可期，在題材上也不會缺乏，後市仍猶有可為。

南六一直被訂單追著跑，隔離衣、防疫濕紙巾等全球市場需求旺盛，現階段產能已經滿載，市場需求量高也推升產品價格，毛利率更上層樓，新增的熔噴不織布產線下半年將開始做出貢獻，第三季口罩機將再增加30台～50台，一台N95口罩機預期在8月中旬也會增加到五台。法人認為，南六第3、4季營運將會維持高峰，預期今年全年度營收及獲利將能挑戰歷史新高。南六除了主力營運產品外，也已經成立生醫科技中心，將以萃取和醫療等醫材產品為開發重點，將成為未來十年重要發展重心。

疫情除了帶動口罩生產，也讓毛利較高的濕紙巾出貨跟著增加，康那香上半年業績節節高升，法人預期，今年第2季獲利可望優於首季，由於口罩到今年第4季都可望維持生產滿載，營運成長動能充沛。康那香已進貨14部高速口罩機器下個月可望完成裝機，並計劃未來將推出自家專利的醫療、抗空汙3D立體口罩。

(時報資訊)