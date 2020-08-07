旺宏(2337)今（7）日公布內部自行結算之2020年7月營收為31.39億元，月增4.4%，較2019年同期增加3.4%。今年1~7月營收年增逾3成，創歷年同期新高，公司對下半年營運展望審慎樂觀。

旺宏第1季、第2季以及上半年營收均創下同期新高；7月營收維持30億元以上水準；2020年1月至7月營收為218.26億元，與2019年同期相較增加31.9%。今年1至7月營收亦再創同期新高。

旺宏第2季營收維持90億元以上水準；歸屬母公司淨利13.3億元，季增9%，年增405%，每股純益0.72元，總經理盧志遠於法說會表示，下半年營運展望審慎樂觀。

旺宏第2季營收92.71億元，季減1.5%，年增24%。受惠產品平均售價揚升，旺宏第2季毛利率35%，較第1季拉升4個百分點，較去年同期拉升8個百分點，歸屬母公司淨利13.3億元，季增9%，年增405%，每股純益0.72元。上半年EPS為1.39元，優於去年同期的0.22元。

展望第3季，旺宏第3季產能利用率將維持100%，預計產品價格及毛利率仍持穩，其中，NOR Flash價格可望持平，SLC NAND Flash產品價格可能面臨壓力，但因製程技術推進至19奈米，有助降低成本。旺宏預期本季起，19奈米占比將比上半年的占營收個位數百分比快速拉升。

(時報資訊)