大學指考今日放榜，補教業指出，受到今年就業趨勢影響，已邁入「大電資時代」，二類組考生選填志願採選校不選系的方式更明顯，台大物理系首度跌出二類組前十名榜單，中字輩大學電機系的最低錄取分數，更是首度超越台大地質。

升學輔導專家藍天予表示，現時電資產業夯，從第二類組最低錄取分數前10名榜單來觀察，交通大學資工系甲組在今年的最低錄取分數為415分，首度超越台大材料系的413.5分；台大物理系則是首度被交大資工系乙組超越，跌出二類組前10名榜，名列第11。

藍天予也提到，清華大學電機資訊學士班乙組109學年首度招生，便躍身二類組第7名，最低錄取分數410.55分；台大地質系錄取分數首度輸給中央大學電機系、中興大學電機甲、中山大學電機甲組三系。三類組的醫學和牙醫系錄取形況也有所變化，馬偕醫學院今年最低錄取分數424.25分，首度勝過422.4分的陽明大學牙醫系。

藍天予也說，台北醫學大學醫學和牙醫系分數竄升，在於北醫近年招生策略十分積極，該校祭出學生若學測滿級分，或是成績達台大、陽明、成大門檻，但以第一志願選填北醫，第一學年學費全免，第二學年成績維持在前三分之一，可繼續享學費減免。

至於一類組部分，藍天予則提到，文、法、商科選填志願趨勢和往年差不多，特別的是新竹教育大學併入清華大學後，許多科系錄取分數增加，比如竹師教育學院雙專長組錄取分數達396.3分，高於中興財金系388.9分。

(旺報 )