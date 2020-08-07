台灣重要文史專家莊永明驚傳辭世，享夀79歲。今(7)日臉書粉絲頁貼出他逝世的消息。出生於台北大稻埕的他，經常舉辦文化導覽，堪稱是了解大稻埕歷史的活字典，他也是台灣民間史料收藏最博雜豐富的研究者之一，許多網友和學生得知訊息都相當意外，紛紛哀悼莊老師的文化風采。

莊永明常說，大稻埕逍遙遊，走一次少一次。他長期與霞海城隍廟合作走讀大稻程歷史，解讀當地建築、歷史典故，深受大眾歡迎。粉絲頁小編說，走讀大稻程歷史今年八月停辦，七月竟成了最後一次，到現在仍無法相信莊老師走了。許多網友和學生得知訊息都相當意外，紛紛哀悼莊老師的文化風采。

莊永明對文史資料相當投入，擁有50多冊的著作，也在2015年出版70歲的自述，回憶走過的一生，莊永明的家屬在臉書粉絲專頁「莊老師教孫子講台語」發表聲明，證實莊永明於7日上午11時31分過世。

文化局長蔡宗雄說，文化局已製作哀悼文；文化局副局長田瑋說，莊老師對大稻埕有許多的貢獻，文化局已有發出哀悼文，來悼念莊老師的事蹟。

(中時新聞網)