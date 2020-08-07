行政院副院長沈榮津下午出席「109年民間參與公共建設招商大會暨卓越頒獎典禮」，沈榮津呼籲投資人在振興階段， 可以踴越參與，加入促參振興經濟的國家隊。

沈榮津表示，推動公共建設不止提升國人生活品質，對提振內需有更大的幫助，財政部為推動民間參與公共建設，2000年制定促參法，在各界努力下，民間投資金額已達1兆8106億，共創造超過28萬就業機會，對台灣經濟成長有正面貢獻。

沈榮津提及，在今年美國商業環境風險評估公司公布的2020第一次投資環境風險評估報告中，台灣投資環境穩定，位居全球第3、亞洲第1， 在瑞士洛桑管理學院IMD的年報中，在受評的63個國家之中，台灣排11，是2016年來最佳表現，顯示台灣投資環境優良，投資人可放心投資台灣。

他說，政府新冠肺炎台灣防疫得當，民間正逐步回歸正常生活，政府要率先加速加大公共建議，來提振疫情後國內經濟景氣，帶動投資。今年度的公共建設經費有5400億元， 是2008年以來12年來最高的，比去年多出1000億，後續還有下階段前瞻建設都需投資人大力投資，來改善基礎建設，帶動台灣長遠經濟成長。

沈榮津表示，財政部提及推出1800億元促參商機，是值得大家投資的標的，歡迎大家踴越參與，加入促參振興經濟的國家隊，希望財政部精進促參法制環境，讓符合國家政策需求的公共建設都有機會採促參方式辦理，加速公共建設及服務，各機關也要規劃好促參案件，讓廠商同時獲利，成為政府好夥伴。

(中時 )