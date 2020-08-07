做十六歲成年禮是台南獨特的傳統民俗，擅長創新的安平開台天后宮，今年承辦市府「做十六歲」活動，特別以「大航海時代」為依據、「七海尋寶」為概念，搶搭網紅打卡的風潮，與屏東科大木設系產學合作，7日打造可供拍照及負重20人的17世紀仿古西洋船頭，並設計相關的闖關活動，希望16歲青年轉大人後能乘風破浪、勇往直前，開創未來。

天后宮主委盧友禮表示，台南的造船業從日據時期就發展蓬勃，安平港區還有一整排的造船工廠，安平居民早期多以捕魚為生，捕魚船入港後進入運河，居民看到船頭就知道那艘船回航，還可從船桅的高低看出漁貨是否滿載，因此「船頭」的概念由此產生。

天后宮總幹事林國明也說，廟方經多方尋找後，與屏科大木材科學設計系利用「產學」合作，由林宥希設計仿古船頭，黃信元、陳信酉、吳晉宇等3名全國技能競賽中獲獎無數的學生負責木船製作。

7日上午，屏科大的木設系主任林芳銘、教授陳建男率學生團隊將完工好的船頭運到安平開台天后宮，船頭參考安平古堡園區「熱蘭遮城博物館」展覽室的西洋船頭，船高100公分、寬度400公分，還特別設計組合式的船體，可隨參加人數增加踏階，經測試負重20人沒問題。

天后宮表示，安平是全台唯一17世紀東亞國際貿易的樞紐；據史書記載，1624年8月25日荷蘭新任長官宋克接受明朝要求撤離澎湖，9月初乘船帶隊來大員（台南）時，安平古堡的熱蘭遮城（Zeelandia）名字，就是以宋克來大員的坐船熱蘭遮號命名；著名台灣史學者也曾說，「一座熱蘭遮，半部台灣史」，因此該船頭也命名「Zeelandia」。

(中時 )