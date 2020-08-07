去年狂敲44轟的釀酒人強打葉利奇（Christian Yelich）今年開季不順，不僅打擊率低至僅1成11，將近一半的打數都被三振，表現落差很大，但這不代表他不認真，今日對上白襪葉利奇趁著對方左外野手接球跌到護網後，快步繞了四個壘包，安打變成一支場內全壘打，讓他賽後直說太幸運！

賽前34打數葉利奇只敲出3安打，另外有16次三振，不過此戰對上白襪，葉利奇在5局上半球隊1分落後的情況下，敲出左外野方向飛球，對方左外野手席曼奈茲(Eloy Jimenez)奮力奔跑但最後沒有接到球，球不僅剛好落在界內，他人也因為煞不住車而一路向前，最後跌進欄杆與座位中間的護網區。

席曼奈茲第一時間無法起身，等到他撿起球要回傳時，葉利奇已經加速奔回本壘，這支場內全壘打助釀酒人將比數追平成2比2，更帶動該局攻勢，單局攻下4分大局逆轉，最後以8比3贏球。

賽後葉利奇也覺得這支全壘打相當不可思議，「這應該是棒球史上最幸運的全壘打吧，至少能排上前三！」

雖然前陣子打擊低迷，不過葉利奇在此戰敲出幸運場內轟之後，漸漸找回手感，2打數敲出1安打之外，對於壞球也不盲目揮棒，6打席中耗掉對手29球，選到4個保送，「能區分好、壞球的感覺太棒了，我不再盲目揮棒只求碰到球，控制球棒的感覺更好了，我離平常的我更進一步。」

釀酒人葉利奇跑出場內全壘打。（美聯社）

(中時 )