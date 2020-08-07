神基(3005)七月份自結合併營收為新台幣23.56億元，較去年同期的23.03億元成長2.29%。累計營收方面，1月至7月份為止，累計合併營收為新台幣153.54億元，較去年同期的150.22億元增加2.21%。

神基分散製造基地的布局，除了越南廠區陸續移入部分產品線的產能之外，台灣也斥資逾10.3億元購入桃園生產中心，並投入自動化產線以增加生產效率，這些布局在未來都將產生正面效益。越南廠擴產主要是汽車機構件產能，已經在今年第2季安裝機器，預計第3季投產、第4季量產。神基在求職網陸續刊登招募工程師廣告，工作地點為越南北寧省桂武工業區。

神基今年初斥資10.3億元，向轉投資機殼廠華孚(6235) 取得桃園土地廠房，主要為了分散全球生產基地比重，以及因應未來營運成長。神基在美中貿易戰爆發以來，就陸續銷美產品調整至台灣出貨，不過租用的林口華亞廠產能吃緊，因此也決定透過向華孚購買土地廠房，擴充產線。

(時報資訊)