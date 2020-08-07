受惠於持續放寬防疫封鎖措施，德國6月工業生產大幅增加，為連續第2個月復甦。

德國統計廳周五公布，6月工業生產指數月增8.9%，較5月修正後的月增7.4%加速成長，並遠優於市場預估的月增7.8%。

在經過日曆調整後，6月工業生產與去年同期相比仍大跌11.7%。

此外，6月製造業生產月增11.1%，復甦力道最為強勁，遠優於能源生產月增5.5%與營建生產月增1.4%。這亦呼應周四公布的德國6月工業訂單表現。

德國6月工業訂單較5月暴增27.9%，遠優於5月的月增10.4%，並遠超出經濟學家預期，再度印證這個歐洲最大經濟體正逐漸擺脫封鎖數個月的影響。不過數據顯示，德國6月工業訂單與疫情爆發前的2月相比，仍然減少11.3%。

此外，德國周五公布，繼4月受防疫封鎖措施影響而創下史上最大跌幅之後，德國6月出口連續第2個月成長。

德國6月出口額經調整後月增14.9%，優於經濟學家預估的月增14.4%。德國6月進口月增7%，貿易順差為145億歐元。經日歷調整及經季節性因素調整後，6月出口額與疫情爆發前的2月相比仍大跌16.0%，進口額減少12.5%。

(時報資訊)