陳凱倫兒人生陷低潮 患難見真情父子情升溫

明(8日)天就是一年一度的父親節，近日開啟斜槓人生的藝人陳凱倫接受《中時新聞網》訪問表示，父親節最棒的禮物，就是兒子請吃飯，全家人團聚聊天的歡樂時光。

陳凱倫表示，最幸福父親節禮物就是全家人相聚吃飯。(照片/游定剛 拍攝)

童星出生的62歲藝人陳凱倫，曾拿下廣播金鐘主持人獎，縱橫演藝圈超過半世紀。面對父親節將至，陳表示，孩子長大了，能夠相處在一起的時間變更少，每天和他時間是錯開，我先睡他才回家，陳透露，陳銳長大獨立創業後，他都會請吃飯、包紅包給我，父親節是最享受，可以相聚聊天、吃飯，這已經是很大的安慰了。

陳凱倫和兒子陳銳感情好，並以他為榮。(照片/取自陳凱倫 臉書)

兒子陳銳日前和藝人好友LuLu、小樂合資百萬開飲料店，獲得不少粉絲、消費者的支持，陳向記者表示，兒子一直強調拒當靠爸族，他做很多決定，包括媒體曝光都是自己經營出來的，陳更談到，10年前就曾和兒子說過「爸爸會以你為榮，現在我真的以他為榮」陳銳也很懂事，家家有本難念的經，母親年紀大90多歲總有些狀況，不過兒子全看在眼裡，沒吭氣，也不會頂嘴，他會做家裡的潤滑劑。

天下父母心，總是對子女有所牽掛，陳銳一路靠自己努力打拚，雖在事業上小有成績，不過陳凱倫坦言，兒子不喜歡我去店裡，但因太想兒子，有時自己會偷偷跑去看他，兒子有時也會很貼心，會邀請親友來店裡喝飲料。

(中時新聞網)