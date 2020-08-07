HTC（宏達電）今（7）日宣佈，隨著全球虛擬實境產業應用的展開及5G時代的到來，以及在新冠肺炎疫情衝擊下，越來越多應用朝線上虛擬化進行，HTC VIVE與RYOT Studio（其與Yahoo同屬Verizon Media旗下、曾獲奧斯卡獎提名及艾美獎殊榮的創新內容工作室）、超現實博物館（Museum of Other Realities；MOR）、XR募資平台Kaleidoscope及倫敦時尚學院的時尚創新中心（Fashion Innovation Agency；FIA）聯手，首次在虛擬世界舉辦由VR打造的時裝秀《The Fabric of Reality》，藉由VR零距離探索設計師作品背後的故事與靈感，展現5G時代下的新時尚！即日起時尚迷可透過Viveport下載超現實博物館（MOR）即可透過體驗空間進入這場前所未有的虛擬時裝秀。

HTC全球產品與策略副總經理鮑永哲表示：「在HTC VIVE引領全球進入虛擬實境熱潮之際，我們依舊持續不斷的提升，藉由重新塑造人們與虛擬世界互動的方式，我們彷彿可以置身在真實的環境中，打破時間、空間、以及人數的限制，利用VR進行實際的活動，也讓我們看見虛擬實境的無限應用與可能性。我們很高興HTC VIVE X加速器計畫的合作夥伴MOR，能利用虛擬實境的技術替時裝產業翻開全新一頁。HTC VIVE X加速器計畫目前已支持超過100家新創團隊，並於台北、北京、深圳、舊金山、倫敦、以色列設置據點，從資金、技術以及商轉模式等方面進行協助。」

這場盛大的虛擬時裝秀，在超現實博物館（Museum of Other Realities；MOR）的實境平台內展出，展出時間於7/29開始，為期一年。在《The Fabric of Reality》時裝秀世界裡，時尚迷可透過市場上最具沉浸感的頂級VR虛擬實境設備－VIVE Pro或VIVE Cosmos頭戴裝置進入秀場，化身成虛擬形象，在VR空間中探索互動，不僅可直接試穿獨家訂製的秀服，還能直接潛入秀場後台，以新穎獨特的方式體驗虛擬時裝秀。在虛擬實境平台中，參觀者順著虛擬紫色T台將直達展覽主會場，並可從3個入口分別通往3組不同設計師與VR藝術家攜手打造的「故事世界」，在各自獨立的空間中傳遞每件作品背後的創作靈感與情緒。

此次展演的3組設計師包括：（1）Damara Ingles甫取得倫敦藝術大學時尚媒體實踐與評論 (Fashion Media Practice and Criticism) 碩士學位，此次與曾受漫威和迪士尼委託、為《奇異博士》和《一級玩家》等創作VR藝術的Sutu (又名Stuart Campbell) 打造雕塑服裝探索自然宇宙；(2)Charli Cohen14歲時創立了第一個品牌，之後還建立了倫敦高科技服裝品牌，近期更與Reebok合作開發運動鞋系列。本次與曾和華納兄弟、迪士尼及卡通頻道合作的虛擬圖像設計師Ana Duncan合作，藉由卡通人物蛋黃哥 (gudetama) 訴說年輕世代的厭世風格；(3)Sabinna Rachimova畢業於中央聖馬丁藝術與設計學院，曾就職於Christian Dior和Mary Katrantzou等知名品牌，其後她為女性創立了別具意識的生活品牌，以獨特手工藝、輪廓及強烈的調色聞名，是一名結合傳統與創新的新派設計師。在虛擬世界中與VR藝術家Vrhuman (又名Vladamir Ilic) 藉時尚重新連結、認識周圍環境。

而為了能完整呈現該展覽，自8/18至8/31將在VIVELAND VR虛擬實境樂園(台北三創生活園區3F)開放Yahoo奇摩會員體驗虛擬時裝秀的奇幻魅力，出示Yahoo奇摩App即可免費入場體驗，活動詳情可關注Yahoo奇摩會員中心最新訊息！

(科技)