臺中市腳底按摩職業工會今年連續第8年榮獲績優工會。（臺中市腳底按摩職業工會提供／陳淑娥台中傳真）

台中直轄市總工會6日辦理「109年度優秀勞工表揚大會」，213位優秀勞工及所屬10家績優工會、24家優良工會獲殊榮，台中市副市長黃國榮到場祝賀，並感謝勞工及工會夥伴，期許大家秉持服務精神與市府一同打拼。臺中市腳底按摩職業工會監召人江春瑟開心表示，今年連續第8年榮獲績優工會，真的很開心。

台中直轄市總工會理事長花錦忠帶領所屬理、監事團隊及會員工會，昨日辦理「109年度優秀勞工表揚大會」。包括副市長黃國榮、勞工局長吳威志出席，立法院副院長蔡其昌、台中市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠也到場。

黃國榮表示，恭喜獲獎的優秀勞工朋友，相信他們會成為職場典範、營造職場成長正向循環，進而讓社會越來越好，市府未來會繼續與勞工朋友、工會一起拼經濟。

今年共表揚213位優秀勞工及所屬10家績優工會、24家優良工會，臺中市腳底按摩職業工會監召人江春瑟說，今年很高興獲得績優工會，已經連續第8年獲殊榮，每年主動參加評鑑，能得獎對工會而言是一種榮譽。

勞工局指出，市長盧秀燕上任以來非常重視勞工福利，與工會組織合作交流、維護身障勞工權益、落實勞動檢查、就業媒合等，未來市府將持續與工會攜手營造安全勞動環境、友善職場。

(中時 )