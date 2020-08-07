父親節將近，還在為送禮傷腦筋嗎？耳機品牌1MORE萬魔推出旗艦系列耳機：1MORE真無線主動降噪耳機及1MORE高清降噪圈鐵藍牙耳機PRO版，兩款ANC主動降噪系列商品，要讓期待讓爸爸居家生活、外出旅遊甚至商務辦公都能有好音質陪伴的你，有全新的選擇。

講到耳機必談的「降噪」功能，除了能杜絕外在聲音干擾，還能有效降低耳機分貝，長時間配戴更加保護耳朵。1MORE主動降噪系列採用獨家的QuietMax主動降噪技術，通過混合主動降噪、雙單元音質及精準調音，兩檔降噪模式和抗風噪技術結合，QuietMax主動降噪徹底革新了耳機界提供主動降噪的方式，提供消費者如原音重現般的HIFI級聽覺享受。

1MORE萬魔推出旗艦系列耳機：1MORE真無線主動降噪耳機及1MORE高清降噪圈鐵藍牙耳機PRO版。（1MORE提供／黃慧雯台北傳真）

1MORE真無線主動降噪耳機 內外兼具

1MORE真無線主動降噪耳機爲全球首款雙單元設計的真無線主動降噪耳機，採用動圈加上動鐵雙單元設，不僅能帶給用戶全音域平衡的聽感，同時更能夠提供高達35分貝的降噪效果，適合在吵雜交通人流的通勤族、戶外出遊的背包客、運動健身的消費者或是想享受機上的休息時刻及咖啡廳的午後時光的使用者。新品外觀工藝美學更榮獲2019德國iF設計獎的成就，展現內外兼具的水準。

1MORE真無線降噪耳機主要特點包含幾項特點：（1）QuietMax主動降噪：採用高通晶片，搭配ADI出品DSP降噪晶片和雙麥克風降噪科技相結合，1MORE真無線主動降噪耳機提供2種不同強度主動降噪，P1模式降噪深度可達35分貝，適合吵鬧的場合如搭乘飛機，地鐵等；而P2模式降噪深度可達25分貝，在稍微吵鬧的場合如辦公室，咖啡廳等都能夠隨享安靜。 (2)通透模式：通過敲擊耳機表面，用戶可以切換到通透模式（Pass-Through Mode）。在通透模式下，用戶可以在享受自己專屬BGM的同時，清晰聼到周圍的聲音。(3)用戶友好的相容模式：最新高通晶片和Bluetooth 5.0技術，音訊編解碼器方面支持AAC及aptX，分別針對Android與蘋果iOS系統進行音質的優化處理，支援aptX和AAC高保真音質傳輸。

此外，還具備操作簡方的特性。除原配的Type-C充電線外，耳機充電盒也支持Qi無線快充。每個耳塞上包括一個多功能按鈕以及用於觸摸控制的G傳感器，用戶可以通過簡單的操作，實現切換降噪，選擇歌曲，調節音量，接聽/拒聽電話或者喚醒語音助手等。

充滿電後用戶可以享受5小時的音樂，而便攜式充電盒則可提供3次全長充電。此外此款主動降噪耳機還包括快速充電功能，僅需充電15分鐘即可獲得2個小時的額外使用時間。

專業人士的配件1MORE高清降噪圈鐵藍牙耳機PRO

1MORE高清降噪圈鐵藍牙耳機PRO這款頸掛式的主動降噪耳機同樣採用獨家QuietMax主動降噪技術，提供用戶兩段式降噪功能，降噪深度可達40分貝外，更新增加了1MORE抗風噪模式可以抑制由風引起的噪音，提供用戶更清晰的通話品質。同時，此款1MORE高清降噪圈鐵藍牙耳機PRO，通過有線和無線的Hi-Res（高解析度音訊）認證，適合追求極為細緻聲音效果的專業音樂人士使用，此外也相當適合行動商務人士，將耳機懸掛於頸上，電話一來帶上即可安心通話，讓業務事半功倍。

1MORE高清降噪圈鐵藍牙耳機PRO也支援QuietMax主動降噪，雙麥克風的設計加上專用的DSP降噪晶片分別有效分析和屏蔽了環境噪音和耳内噪音。只需一鍵輕按，就可以在40分貝和25分貝的降噪效果中進行調整，同時入耳設計和多種耳塞更能提升增強降噪的效果；獨特的抗風噪（WNR）模式，可以減輕騎行，徒步等戶外環境中的噪聲。

配備強勁的金屬鈦複合振膜13.6mm動圈和低音動鐵單元，圈鐵的結合能增添音效的層次及飽滿度，讓音色更純淨穿透。通過耳機腔體上的調音孔，可以協調振膜與驅動單元之間的氣密性，整體呈現出低音強勁有力，人聲亮麗清晰，帶來如臨現場的聽感。且支持LDAC高品質無線音樂聆聽技術，比普通藍牙的數據傳輸快了3倍，提升無線音樂聆聽體驗，同時搭載的Bluetooth 5.0技術，可以使無線連接更快速，信號傳輸更爲穩定。更提供20小時的持久電力，同時支持快速充電，只需要充電10分鐘，便可以享用3小時。 本次更支援了IPX5防潑水防汗功能，預防水不小心潑濺後所造成的傷害。

本次兩款1MORE萬魔主動降噪系列旗艦耳機和所有的耳機一樣，音質皆由4次格萊美獎得主Luca 調音，給用戶帶來高端的聽覺體驗。

1MORE萬魔2款ANC主動降噪旗艦耳機均已上市各大通路進行銷售，可至中華電信和遠傳電信重點門市、誠品書局、三創生活園SYNTREND、譽盛YOSEI、東京快遞耳機館等全台門市進行選購。為增加用戶購物的便利性也可以於Yahoo商場、MOMO購物、PChome購物、東森購物、UDN買東西、全國電子及燦坤3C等各大線上平台選購。

(科技)