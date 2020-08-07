比利時工程師日前在台檢出新冠肺炎，另有一名日本工程師離境後確診，中央流行疫情指揮中心為此匡列接觸者進行採檢，目前為止尚未發現陽性個案，剩下少數接觸者還在檢驗中。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，比利時工程師的470位接觸者中，467人核酸檢測陰性，3人檢驗中；血清抗體460人陰性，10人檢驗中。

日本工程師方面，有103人進行採檢，不論是核酸檢測及血清檢測，目前都是100人陰性，3人檢驗中。

(中時 )