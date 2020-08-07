比利時、日本工程師接觸者 莊人祥曝最新檢測結果 15:192020/08/07 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 比利時、日本工程師接觸者，目前為止未發現陽性。(林周義攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 比利時工程師日前在台檢出新冠肺炎，另有一名日本工程師離境後確診，中央流行疫情指揮中心為此匡列接觸者進行採檢，目前為止尚未發現陽性個案，剩下少數接觸者還在檢驗中。 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，比利時工程師的470位接觸者中，467人核酸檢測陰性，3人檢驗中；血清抗體460人陰性，10人檢驗中。 日本工程師方面，有103人進行採檢，不論是核酸檢測及血清檢測，目前都是100人陰性，3人檢驗中。 (中時 ) #接觸者 #檢驗 #工程師 #陰性 #陽性 也許您會感興趣 推薦閱讀 紀念廣島原爆 安倍避談禁核條約 04:102020/08/07 兩岸要聞 海底見違規網具 琉球漁會批執法只做表面 04:102020/08/07 地方新聞 國民黨營隊結業 江啟臣：數位黨部app將上線 13:032020/08/07 政治 脫歐過渡期倒數中 英有望和日本簽署FTA 10:272020/08/07 財經 家長建議 小明赴金門隔離促觀光 04:102020/08/07 兩岸新聞 輸出社造經驗 這局台灣統戰大陸 04:102020/08/07 政治要聞 12年登錄424件 遊說法形同虛設 04:102020/08/07 政治要聞 腦袋動滋動滋 公嬤玩桌遊防失智 04:102020/08/07 地方新聞 駐法代表處又傳確診 2職員隔離 11:492020/08/07 政治 侯友宜指普篩是防線 柯P：必須要有數據 10:572020/08/07 生活 生活熱門新聞 颱風醞釀！周日變天 氣象專家：防劇烈天氣 - 生活 算命師說我不能吃牛肉！專家曝「這顆星」的人忌吃牛 - 生活 專家嘆今年好怪！颱風大爆發時間又推遲了 - 生活 打死不願入境普篩 陳時中終於說原因 - 生活 彩色口罩搶起來！Yahoo奇摩、大樹藥局今開賣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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