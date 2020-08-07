聖暉（5536）受惠工程訂單施作進度暢旺，今日公布7月合併營收達10.52億元，年成長13.14％；累計前7月合併營收為79.89億元，年成長8.11％。聖暉今日股價收在平盤196元。

聖暉表示，7月營收續攻10億元水準，仍持續受惠工程訂單施作進度暢旺，並已明顯感受到台灣、東南亞等國家擴建新廠需求力道增強，帶動工業用、生化及醫藥用無塵室工程需求持續攀升；另一方面，中國政府持續推動半導體產業自主化等相關產業提振政策，有助於帶動聖暉無塵室機電整合工程及化學供應系統訂單需求持續放大，對整體營運產生正面挹注。

此外，聖暉仍持續提升在不同產業領域如無塵室、機電工程及化學系統整合工程服務競爭利基，致力提升客戶的工程需求滿足度，包括半導體、生醫科技產業擴廠與廠房升級需求熱絡，投入資本支出計畫陸續啟動，加上台商回流台灣、產業朝台灣、東南亞地區佈建新生產基地等需求日益增加，集團持續加大台灣、東南亞地區工程接單表現，未來營運業務機會仍可期。

展望第三季，聖暉因疫情因素持謹慎觀察看法。台商回流與全球供應鏈加速重組，加大台灣、東南亞地區擴建投資仍係未來營運亮點，台灣地區PCB、通訊、連接器及生技醫療等相關科技廠擴建、以及東南亞地區電子零組件、PCB、紡織等產業客戶訂單需求，推升整體已簽約未完工的在建工程案量、金額年成長約一成。

其次，中國地區隨著加大扶植半導體自主化趨勢明確，有望帶動工程案件、水氣化供應系統需求穩步回升，聖暉將持續關注新冠肺炎疫情走向，持續發揮多產業、多區域、多工種等布局策略，以期帶動未來整體營運保持良好成長動能。

(工商 )