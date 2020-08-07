因客戶進行庫存調控，永裕(1323)7月營收2.79億元，月減6.43％，年減9.42％。不過，受惠高端品業績發酵及個人、家庭清潔抗菌防疫用品的包材銷售增量，優化產品組合，法人推估第二季出貨組合毛利表現仍可延續首季水準，推升單季獲利創新高，帶動上半年度每股盈餘有機會刷新歷年同期紀錄。

永裕認為，此波疫情恐壓抑業績推進力道，但後續應仍可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費商機。浙江新廠第一期工程已順利推進中，預計啟用投產時程為2021年第二季，營業面、生產端也為此新廠陸續加溫，積極布局。

永裕主耕耘新穎、精緻的化妝、保養品、日化用品、特殊藥品等之包材容器，獲得國際知名化妝品、日化用品、生技業信賴；後續仍將深耕高附加價值產品的行銷及開發新穎環保材以爭取有環保理念的客戶認同。

永裕指出，國際主要經濟體仍持續實施各項新冠肺炎防疫措施，減少終端消費市場需求，使得主要客戶為財年調整，降低受到疫情影響，進行庫存調控，而延緩下單。為此，集團已採取相關防疫抗疫的因應措施，與客戶及廠商保持密切聯繫，並加強員工健康管理及關注歐洲、美國及日本等地之疫情發展，以減緩對營運的衝擊。

此外，永裕中國市場除擴大現行滴眼劑容器產線，也增設動物疫苗品容器產線，另新增含藥級日化容器系列及劑型開發，後續料可注入高端生技包材的行銷能量。

(工商 )