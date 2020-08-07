百勝中國擬9月赴港二次上市 15:212020/08/07 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 百勝中國加快赴港二次上市進度，傳計畫8月尋求港交所批准，最早在9月於香港上市，集資規模大約20億美元。 香港信報報導，有知情人士稱，關於百勝中國赴港上市時間和規模等細節尚未完全確定。百勝中國2016年在美國紐交所掛牌上市，主要在大陸經營肯德基、必勝客等餐飲品牌。 值得關注的是，當前美國資本市場對中企嚴加看管，要求中企要遵守美國審計披露標準，否則可能強制下市。 (工商 ) #百勝中國 #赴港 #二次上市 #美國 #中企 也許您會感興趣 推薦閱讀 美淨網行動 五路包抄陸企 04:102020/08/07 財經要聞 股價指數期貨贏家專欄－二次疫情蔓延 生技指數偏多 04:102020/08/07 證券．權證 美要奪回一切 打壓港交所 04:102020/08/07 兩岸要聞 赴港確診 女在台感染機率高 04:102020/08/07 生活新聞 美國嚴盯中概股 嚴格要求審計披露否則2022年下市 11:052020/08/07 財經 印度再禁47款中國應用程式 04:102020/08/07 全球財經 川普出手禁微信 外媒警告這些美企剉咧等 15:092020/08/07 財經 莫斯科為何不許毛革命 04:102020/08/07 兩岸藝文 不爽川普偷竊TikTok 陸官媒4字嗆爆老美 08:312020/08/07 財經 我們都是中國人 帶來自豪與自信 04:102020/08/07 兩岸藝文 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 川普出手禁微信 外媒警告這些美企剉咧等 - 財經 北富銀總座涉9億不當授信是冰山一角？銀行局追查 - 財經 - 工商 川普又下毒手 騰訊中彈 股價慘崩9％ - 即時 照片被曝光！遭影射手握15億彩券 台新正妹喊冤 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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