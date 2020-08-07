百勝中國加快赴港二次上市進度，傳計畫8月尋求港交所批准，最早在9月於香港上市，集資規模大約20億美元。

香港信報報導，有知情人士稱，關於百勝中國赴港上市時間和規模等細節尚未完全確定。百勝中國2016年在美國紐交所掛牌上市，主要在大陸經營肯德基、必勝客等餐飲品牌。

值得關注的是，當前美國資本市場對中企嚴加看管，要求中企要遵守美國審計披露標準，否則可能強制下市。

(工商 )