「新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程（新林路至寶新路）動土典禮」7日舉辦，將穿越中山高。（新竹縣政府提供）

茄苳交流道聯絡道路為連結寶山鄉新城村、寶山村重要道路，為了更便利民眾使用，「新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程（新林路至寶新路）動土典禮」7日舉辦，預計2022年12月完工。

該工程路長243.7公尺、寬20公尺，總工程費達5億2000萬元，其中中央補助4億1080萬、縣府自籌1億920萬，工期約27個月。新竹縣長楊文科、公路總局第一區養護工程處長陳營富等人參與動土儀式，期望工程順利。

楊文科表示，此開闢工程須穿越國道一號中山高，工程具有困難性，最終將銜接寶新路，未來寶山鄉將四通八達，也可改善現有道路交通，便利居民及到訪遊客。楊文科致詞也感謝寶山鄉公所、代表會、縣議員邱振瑋、縣府等共同努力、爭取，如今終於動工。

寶山鄉長邱坤桶表示，該路段為通往寶山鄉、台三線、苗栗縣重要道路，由於無法貫通涵洞，也考量到安全及經費，因此才自2015年討論至今，「千呼萬喚」終於開始。

茄苳交流道位於國道3號104公里處，往西以新竹市景觀大道為聯絡道，往東則拓寬既有雙林路，分成A、B兩聯絡道銜接寶山鄉，A路段分成3標，第1標與第2標均已竣工，第3標1k＋700至1k＋940.3穿越國道1號高速公路路段，為此計畫範圍，也是104年至111年生活圈道路交通系統建設計畫。

設計單位建業工程顧問有限公司指出，此道路與中山高速公路相交部分，將規畫一座約60M長的車行箱涵穿越，採雙孔WxH(淨寬x淨高)=9.5mx5.1m鋼筋混凝土結構配置，為了避免影響中山高交通，利用本工址箱涵採管冪工法施作，將交通影響降至最低。

(中時 )