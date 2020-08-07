靖娟基金會與「全家」攜手合作「兒童交通安全教育」公益專案。（靖娟基金會提供／林良齊台北傳真）

據交通部統計，108年未滿12歲兒童因交通事故死傷者逾8000人，除提供更安全的環境保護兒童安全外，兒童本身是否被賦予面對交通環境的能力更顯重要。靖娟基金會旨在推動交通安全教育從小扎根，呼籲政府、學校、民眾一同串聯重視交通安全教育。

據交通部統計顯示，近3年未滿12歲兒童有2萬4095人因交通事故傷亡，其中穿越道路及忽然衝進馬路，是兒童發生走路事故的兩大主因。靖娟基金會也在今年4月至5月期間進行「2020年兒童交通安全指標調查」，調查顯示9成的國小學生由家長使用汽機車接送，但家長卻同時表示，期待國小孩童畢業後就具有「獨自上放學的能力」，由此突顯交通安全教育須從小做起。

交通部與教育部於去年8月，針對交通安全觀念納入教育課程達成共識，預計以2年時間盤整教材資源、發展課程架構、編修課程教材及導入課程教學；交通部今年開始進行「研訂各學習階段交通安全基本能力計畫」，進行國小、國中、高中的交通安全教育課程大綱制定，預計111年起配合教育部進程，將交通安全相關課程落實於校園課程中。

靖娟基金會與「全家」攜手合作「兒童交通安全教育」公益專案，於8月1日至10月6日在全台3600家全家便利商店進行募款，並推出一系列交通安全教育推廣活動，募集金額將全數使用於兒童交通安全教育的推動。

(中時 )