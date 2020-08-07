指考今日放榜，台北市延平中學成績大放異彩，有50人進入台大，加上錄取清交政等大學就有139人，其中吳芊穎以463.65分奪得一類組全國榜首，錄取台大國際企業學系，而在學測就錄取台大土木系的賴奕豪為了考取自己喜愛的化工系，放棄學測成績，旗鼓重整拚指考，終於順利考取台大化學工程系。

吳芊穎說，奪得全國榜首就是送給爸爸最好的父親節禮物。學測時吳芊穎拿到59級分的高分，也順利通過台大申請，但為了錄取國企系第一志願，放棄學測的成績捲土重來，也意外拿下榜首的好成績。

賴奕豪則說，當初學測考進台大土木系，也有放棄指考的念頭，想說搞不好會喜歡土木，但家人認為，「土木系真的是你想要的嗎？」經過點醒後，決定再拚一次，針對英文的部分更加強。

延平中學校長張漢鏞說，學生是經過長久的努力才能奪得好成績，加上學校給的資源相當豐富，延平中學為了因應108課綱，新建2棟綜合大樓，規畫生活科技專用教室，學生不用花多餘的時間準備學習歷程，在學校就有活動、競賽和選修課程，就能累積學習歷程。

(中時 )