美國最新一次請領失業給付人數減緩，蘋果、臉書等大咖科技科走揚，加上市場期待新一輪的財政激勵方案問世，當地時間周四收盤，美股春風滿面，其中那斯達克指數更首度衝破11000點大關。不過，美國總統川普對抖音(Tik Tok)、微信下禁令，陸港股中槍倒地，今日台股亦受到拖累，挑戰萬三卡關，開跌12.07點，報12901.43點，盤中一度重挫百點，最低下探至12791.18點，午後多空則在12800點關口激戰，尾盤跌幅收斂，最終下跌84.63點或跌0.66%，收12828.87點，仍守住5日線，成交量縮至2381.07億元。今日外資(不含外資自營商)賣超123.0359億元，投信賣超3.9564億元，自營商賣超22.2317億元，三大法人賣超149.22億元。

今日集中市場跌多漲少，造紙、電器電纜及資服股包下前三名，分別收漲1.26%、1.05%、0.67%，而航運股也衝上第四名，收漲0.4%；而光電股最弱，收跌2.12%。盤面上，今早資金明顯轉向，傳產股表現相對有撐，而昨日氣勢如虹的電子權值股、漲多股熄火，舞台暫時交棒給風電、生技、航運等。權王台積電(2330)、股王大立光(3008)多在盤下震盪，終場分別下跌0.46%、下跌3%，收433元、4035元。IC設計老大哥聯發科(2454)攜手英特爾(Intel)布局5G筆電有成，終端明年初亮相，可惜利多消息未能激勵股價，聯發科上半場開低走低，終場下跌3.69%，收705元。鴻海(2317)也不敵大盤頹靡，下跌0.89%，收78.3元，淚灑5日線。

另外，受惠於消息面的則是防疫概念股，台灣連日出現多例境外移入，政府對疫情嚴陣以待，規範民眾到特定場所時須配戴口罩，使口罩需求升溫，而經濟部長王美花先前也表態不排除2度徵收，康那香(9919)受三大法人愛戴，連2日合計買超2808張，今日股價表現不俗，挾量上漲1.17%，收47.7元；南六(6504)走勢較不穩，整日多次翻黑，終場收至平盤價315元。

各公司現階段陸續揭曉7月財報及半年報，其中值得關注的是台塑四寶：台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)及台塑化(6505)，受惠各國解封救經濟、下游回補庫存，營運擺脫谷底。台塑四寶7月營收合計914.53億元，較6月增4.5%，連2月營運反彈。台塑、台化分別收漲0.63%、0.73%，台塑化開高走低、收跌0.6%，至於南亞開平走低，收跌1.14%。個股方面，加工絲廠力麗(1444)坐擁雙利多，躍升為今日盤面之星，不僅第2季獲利開紅盤，外傳拿下蘋果iPhone充電傳輸線外層覆材訂單，公司雖未正面回應，仍激勵股價高掛漲停，收10.95元。大同(2371)雖陸資審查未果，但金管會表態不會影響股臨會召開，今日股價逆勢翻紅，一路往上走，最終大漲8.81%，收14.2元。

5日RSI為64.61，10日RSI為67.13；9日K值為64.48，9日D值為61.97；20日乖離率為2.8。今日台股在沒有權值股力挺下，顯得風雲變色，與昨日強漲姿態呈現兩樣情，日K連3紅止步，但本周仍大漲164.07點，周K連8紅。觀察籌碼面，三大法人同步倒貨，其中外資再次變心，今又轉賣超123.04億元，本月來累計賣超333.19億元，今年來累計賣超5785.71億元。

展望後市，分析師點出，新台幣強勢、台股高殖利率以及台股有望在中美貿戰中取得優勢，外資認錯回補機率不小，因此不會預設台股高點，2021年台股衝上2萬點行情不是夢。選股方面，日盛投顧建議可關注生醫材、半導體、運動風、5G受惠股，及不受匯損干擾的食品股、營建股。

(時報資訊)