連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）隨著中國大陸經濟復甦、加上夏季飲品旺季效應加持，7月合併營收續回升至1.52億元，站上今年來次高。展望後市，雖然目前全球市場仍受疫情籠罩，但集團持續全球展店及加強營運力道，看好營運表現將逐季提升。

雅茗7月自結合併營收1.52億元，雖仍較去年同期2.15億元減少29.13％、但較6月1.28億元成長18.35％，站上今年來次高。前7月合併營收7.74億元，較去年同期13.2億元減少41.33％，雖續處同期新低，但衰退幅度較上半年43.71％持續收斂。

雅茗表示，受新冠肺炎疫情影響，首季營運首度出現虧損，但營收在2月落底後進入復甦軌道、呈現逐月成長態勢。在中國大陸疫情顯著趨緩、配合夏季手搖飲旺季加持，預期中國大陸下半年市場將持續回升，第三季營運將優於第二季。

雅茗指出，7月除了持續展店及同店銷售穩定回升，帶動營收持續復甦外，近期也進行多元營銷模式，除邀請網紅代言、也在網路進行直播，將線上客群導入實體門店銷售。

而配合進入旺季推出的夏季系列新品，亦帶動原物料貿易營收大增，挹注營收成長動能。

展店方面，雅茗表示，自3月起收到不少各地區加盟洽詢，目前已有超過220家加盟商繳交意向金、加盟金，下半年將持續在中國大陸、北美、亞太等3大目標市場擴大展店，看好營運可望漸入佳境。

雅茗指出，「快樂檸檬」在美國市場持續保持品牌優勢及競爭力，除在蘋果總部設店外，5月也插旗亞馬遜西雅圖總部，上半年已陸續在西雅圖、舊金山、聖地牙哥、波特蘭、丹佛等城市開出多家新店鋪。預計下半年將在北美市場加快展店。

雅茗表示，今年營運策略仍以擴大展店、國際合盟、投資併購等3箭作為主軸，且均有具體成果顯現，挹注營運成長動能無虞。隨著體質調整完畢、疫情趨緩、旺季來臨等利多因素加持下，看好營運表現將逐季提升。

(時報資訊)