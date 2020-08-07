立法院副院長蔡其昌7日會梧棲大排南北兩岸等道路。（陳淑娥攝）

台中梧棲區梧棲大排南北兩岸道路、文化路與自立路等道路，因交通往來頻繁致路面劣化狀況嚴重，立法院副院長蔡其昌7日會勘，爭取中央1億元經費挹注，除了讓路面平整化，並改善路基及排水坡度問題，同時也將標線整合並設置完善人行道設施，給民眾更友善用路環境。

蔡其昌今日邀集內政部營建署署長吳欣修、台灣電力公司台中區營業處電務副處長黃志榮、台中市議員王立任、楊典忠與梧棲區公所及各里長會勘。

梧棲區梧棲大排南北兩岸道路、文化路與自立路等道路交通往來頻繁，導致實際路面劣化狀況嚴重，包含路面破損、局部沉陷與車轍等現象明顯，影響車行安全及舒適性，地方里長及市議員也多次反應。

蔡其昌表示，推動友善環境要讓民眾有感，梧棲重要幹道多處破損嚴重，經過民代及網友多次反應下，這次爭取到中央經費挹注，將進行整體性的門面改善，完工後將不再讓大家看見處處補丁的道路，沒有無障礙坡道的人行道，還給民眾安全且友善的交通環境。

蔡其昌提到，未來路平工程完成後，將由市府提出纜線地下化設計，並由里長協調地方共識，啟動下一步纜線地下化計畫，將藍天還給居民，讓梧棲的門面變得更美。

蔡其昌成功爭取內政部營建署「提升道路品質－公共環境改善計畫」補助，核定道路改善經費1.0135億元，將進行相關道路改善工程，路平長度7989公尺，施作面積達106149平方公尺，人行道長度900公尺，總面積達5220平方公尺，改善工程將於2021年4月前完工。

(中時 )