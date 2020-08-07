中南部9縣市大雨特報，注意雷擊、強風。(中央氣象局)

中央氣象局今（7日）針對9縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，嘉義至屏東地區及苗栗至雲林、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

大雨特報：苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣。

(中時新聞網)