休假前雷雨胞轟炸 9縣市發大雨特報 15:292020/08/07 中時新聞網 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中南部9縣市大雨特報，注意雷擊、強風。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中南部9縣市大雨特報，注意雷擊、強風。(中央氣象局) 中央氣象局今（7日）針對9縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，嘉義至屏東地區及苗栗至雲林、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。 大雨特報：苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣。 (中時新聞網) #大雨特報 #9縣市 #雷擊 #強風 #中央氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北懸日再現 最佳拍照時間、地點曝光 10:032020/08/07 生活 《電腦設備》凌華Q2獲利近9季低點 H2逐季看升 08:012020/08/07 財經 《菸害防制法》修正案 預計9月送行政院 12:102020/08/07 生活 《商情》大雨預報打壓 大豆走跌 10:172020/08/06 財經 少見！日本火山灰襲台 花蓮、台東霧濛濛 12:222020/08/07 生活 2020台灣設計展 10月在新竹 04:102020/08/07 產業．科技 明日天氣穩定 專家：這天起恐有擾動發展 22:152020/08/06 生活 川普又下毒手 騰訊中彈 股價慘崩9％ 13:372020/08/07 財經 彩色口罩搶起來！Yahoo奇摩、大樹藥局今開賣 07:452020/08/07 生活 三重打擊 陸經濟方針改內循環 04:102020/08/07 產業財經 生活熱門新聞 颱風醞釀！周日變天 氣象專家：防劇烈天氣 - 生活 算命師說我不能吃牛肉！專家曝「這顆星」的人忌吃牛 - 生活 專家嘆今年好怪！颱風大爆發時間又推遲了 - 生活 打死不願入境普篩 陳時中終於說原因 - 生活 彩色口罩搶起來！Yahoo奇摩、大樹藥局今開賣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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