網友巧遇劉德華曝其暖心面。(圖／翻攝自新浪娛樂)

香港天王劉德華(華仔)因生病倒嗓加上新冠肺炎的關係，演唱會接連取消，他只能透過網路分享近況，6月中他為了歡慶官方粉絲後援會32週年，特地舉辦一場線上聚會，獻唱5首歌曲，讓粉絲超驚喜，近日有網友巧遇他，並曝光他私下暖舉，引起熱議。

劉德華近年把重心放在拍電影及演唱會上，但因為疫情關係，演唱會都取消了，不過近日大陸真人秀《青春環遊記2》總導演吳彤，因常駐嘉賓賈玲非常喜歡劉德華，為了完成她的心願，和來賓們打賭，只要他們遊戲贏了，就會邀請劉德華上節目。

結果最後真的贏了，願賭服輸的吳彤，為了邀劉德華上節目，使出渾身解數，不僅手寫邀約信，還公開詢問劉德華的聯絡方式，但最後仍沒邀成，因此吳彤公開拍視頻向賈玲道歉，表示自己失敗了，不過此舉卻引起爭議，認為節目根本是想蹭劉德華熱度。

因為不管外界認為劉德華耍大牌還是節目吸引力太小，重點是劉德華從來沒參加過真人秀，所以基本上是不太可能的任務，加上他現在主要都在拍電影和開演唱會，吳彤此舉也讓網友相當不滿，怒轟他不配邀請劉德華。

而劉德華雖然近來鮮少露面，不過有網友在餐廳巧遇他，因為當天是女友生日，劉德華不僅大方合照，還送上生日祝福，相當親民與暖心，絲毫沒有天王的傲氣，引起熱議。

(中時新聞網)