〈崎陽軒〉的〈燒賣〉，內餡是用豬肉與北海道干貝做成，皮薄料豐、一口一個，且冷了也好吃。（圖／姚舜）

〈崎陽軒〉的同仁告訴我，日本人吃〈燒賣便當〉時，最盛行的「擺法」是，菜 餚在上、白飯在下，這跟台灣人吃便當時「橫著擺」的習慣很不一樣。（圖／姚舜）

除了「蒸」燒賣，〈崎陽軒〉菜單上還有「煎」燒賣供食客選擇。（圖／姚舜）

〈崎陽軒〉的〈傳統燒賣20個〉的形色很澎湃，盒內還會附上黃芥末醬與用小葫蘆瓶的醬油。（圖／姚舜）

〈崎陽軒〉的〈飯團燒賣便當〉，內有4款不同口味飯團與4顆燒賣，以及玉子燒、魚板和筍丁。（圖／姚舜）

〈煎燒賣飯團〉是在飯團中「鑲」了一顆〈煎燒賣〉，是很有趣的搭配組合。（圖／姚舜）

〈崎陽軒〉的這款特殊口味飯團，是在米飯中混入了梅子、昆布與紅薑等，等於是將配飯的「配件」直接融入到了飯團中。（圖／姚舜）

〈崎陽軒〉的〈蕨餅〉有原味、抹茶和櫻花等3種不同口味。（圖／姚舜）

〈崎陽軒〉來台展店，以台北101大樓、珍珠奶茶、天燈、小籠包、女王頭、黑鮪魚，以及台灣黑熊號等台灣知名景點或具代表性的事物為圖，設有出7款葫蘆形的迷你醬油瓶。（圖／姚舜）

11～2個葫蘆造型的醬油瓶，瓶身上的圖案左邊是「珍珠奶茶」，右邊的是「小籠包」，上面的笑臉也不同。（圖／姚舜）

〈崎陽軒〉葫蘆造型的 陶瓷瓶，可以裝醬油，也可以當筷架。（圖／姚舜）

搶攻台灣「哈日美食」與「鐵路便當」商機，2019年1月曾來台北微風南山快閃的日本橫濱百年燒賣鐵路便當品牌〈崎陽軒〉決定正式揮軍來台展店，在微風台北火車站開設海外第一間分店，新店並於今（8／7)日正式亮相，「便當控」或「鐵路便當發燒友」可以比較看看，究竟是台鐵便當厲害？還是〈崎陽軒〉的〈燒賣便當〉較威？

另外，想念「日本味」，卻因邊境未解封無法赴日旅遊的哈日族，也可以就此一解相思。

〈崎陽軒〉品牌成立於1908年，第一代創辦人野並茂吉和好友久保久行在橫濱車站附近開了個小舖子，有點像台灣早年「柑仔店」一樣賣牛奶、餅乾類食品與生活用品，在那個「物資貧乏，人情味卻很濃」的年代，奠定了百年基業。

隨著橫濱車站遷移，看好鐵路便當是旅人「行動的食糧」，「跟著車站轉移陣地」的〈崎陽軒〉正式申請成立公司，並開始賣起以燒賣為主的〈燒賣便當〉，因為「與別不同」 加上真材食料、份量很足，〈崎陽軒〉的〈燒賣便當〉漸漸成為神奈川當地人口中的「故鄉味」，同時更成了橫濱與神奈川縣的「名物」與「遊橫濱必嘗美食」。挾高人氣知名度，〈崎陽軒〉的便當也是許多日本藝人指名的「後台便當」。

今天，〈崎陽軒〉在日本已有超過150家連鎖直營門市據點，並在橫濱車站、港北交流道和東京有3個中央工廠，分別生產燒賣和便當，2019年全年營收為日幣263億元、相當於台幣73億元，數字非常驚人。

崎陽軒株式會社台籍幹部陳思彗告訴我，單是在港北交流道的中央工廠，一天可做出80萬顆燒賣，如果將這些燒賣堆疊起來，高度相當於5座富士山。注意！這只是一個工廠一天的產量，3個工廠一年呢？我不想算，算不完，由此可見〈崎陽軒〉的燒賣確實解決了許多日本人的民生大計。

橫濱是港口城市，也是日本鎖國後最早「解封」的城市，商賈繁茂、萬商雲集，國際化程度很高，孕育出豐美的美食文化，並為許多特色美食發源地，而中華美食在當地發展更深。在神奈川縣橫濱市中區山下町附近的中華區，更是亞洲最大的唐人街。

也因為橫濱受中華文化與中華美食的影響既深且遠，所以〈崎陽軒〉的〈燒賣便當〉雖然融入了日本的飲食習慣和風味元素，但他們家的產品除了〈蕨餅〉外，其它諸如〈燒賣〉、〈月餅〉的口味甚至型式都非常中國，與台灣人的口味很「合拍」。我想，那麼多日本人喜歡〈崎陽軒〉的燒賣，那他們肯定很愛中華味了。

許多人以為燒賣是港點，其實自古中國南北各地都有燒賣，北方人甚至將燒賣稱為「開了口的包子」，各地內餡用料不同，風味亦各有千秋。〈崎陽軒〉的燒賣內餡是用豬肉與北海道干貝做的，標榜完全未加防腐劑和添加物，特色是皮薄餡飽滿且每顆大小「一口一顆」，且迎合日本人習慣吃冷食的習慣，這燒賣「冷了也好吃」。

此外，除了「蒸」製的燒賣，〈崎陽軒〉菜單上也有「煎」製的燒賣，多了一工序，也使燒賣表皮口感多了酥脆感且增加了焦香。

〈崎陽軒〉的〈燒賣便當〉內除了燒賣，還有炸雞、筍丁、魚板、玉子燒、昆布、紅薑，以及杏桃乾 ，等於是加了日本常民美食元素在內，筍丁滷煮得非常入味，成功扮演穿針引線角色。

在日本〈崎陽軒〉賣的東西很多，除了燒賣、便當外，還有各種食品、料理即食包與伴手禮，甚至還會配合季節販售涼被等。這回來台在台北車站開海外首家門市，則第一波商品清單上主要是「便當類」、「燒賣類」和「點心」與其它，「點心類」主要賣的是3種不同口味的〈橫濱月餅〉和日式〈蕨餅〉，不只是為了中秋，〈橫濱月餅〉是一年12個月都會在貨架上的商品。

(工商 )