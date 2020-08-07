立委集體貪瀆案北檢對交保立委提出抗告之際，媒體報導太流公司前負責人李恆隆透過趨勢民調總經理吳世昌聯繫前立委徐永明，疑似替李行賄，辦案人員透露，吳世昌目前仍是證人身分，媒體報導的LINE對話內容，因無法證明有對價關係已經被排除。

媒體報導，檢調依監聽譯文，發現李恆隆為爭奪SOGO經營權，透過吳世昌聯絡徐永明，邀請徐參加2019年底舉行的「新加坡天義集團與太流公司爭點鑑定公聽會」，還曾傳LINE給徐永明：「我幫你要了10意思一下，過幾天帶去找你」，徐永明則回覆饅頭人比讚的貼圖。

辦案人員透露，這段譯文在比對金流的時候就重點勾稽，但是，並沒有充分的關連性可以證明徐、吳2人間有不法對價，所以這些內容已經排除，並沒有列在聲押事證中。

辦案人員指出，吳世昌在7月31日是證人身分被移送北檢複訊，最後是無保請回，如果查出吳、徐間存在不法對價，吳不可能目前仍是證人，徐也沒有被法院裁定交保的可能性。

(中時 )