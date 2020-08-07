江振誠邀請至親好友觀賞《初心》，映後反應熱烈。（牽猴子整合行銷提供）

亞洲餐飲界傳奇人物名廚André Chiang江振誠的紀錄電影《初心》，日前媒體試片及週末幾場特映皆獲得熱烈好評，尚未上映就引起各界廣大迴響，包場數量不斷攀升已突破50場，同時本片也入選2020聖安東尼奧電影節觀摩片，他期許更多人能夠藉由這部作品，感受他那股為喜愛事物奮鬥的信念，以及回盼初衷的快樂。

江振誠是史上橫跨米其林、世界50大及全球百大名廚榜的唯一華人名廚，《初心》濃縮他30年廚師生涯精華，講述他從新加坡餐廳「Restaurant ANDRE」光榮退役，卸下米其林二星光環，決心返鄉台灣將所知所學傳承給下一代，翻開人生新篇章的觸動。江振誠表示：「我希望在這部紀錄片中，大家看到面對人生應該要有的勇氣，無懼地接受任何挑戰與標準的勇氣，放下成功的標籤與榮耀的勇氣，和跟隨著最初的信念心之所向的勇氣。」

對於紀錄片，江振誠說：「初心，是溫柔的提醒，是回到原點，是我們思考人生的意義，也是最單純快樂的來源。」他希望大家觀賞這部片時，能感受到他做每件事情時，是全力以赴沒有一絲保留，而當他決定結束時，同樣沒有一絲保留，「讓自己歸零，重新開始，那需要很大勇氣，不斷調整自己，回想什麼能讓我回到最初的快樂。」電影21日在台上映。

(中時 )