不畏新冠肺炎（COVID-19）疫情，經濟部加工出口區管理處挺就業，徵才服務不間斷，高雄、楠梓、以及中港園區，從12日開始舉辦現場徵才活動，包括日月光半導體、華泰電子、楠梓電子、華新科技、銳康科技、台灣海博特、和詮科技、頎邦科技、華新麗華、今國光學、技迪科技、維勝特企業及盛輪公司等18家知名企業，將釋出573個職缺，最高薪資上看5萬元。

加工處7日表示，此次的加工區徵才活動，將由中港分處與台中市政府沙鹿就業服務站共同辦理，率先在12日上午10時至12時30分，在中港分處3樓訓練教室舉行現場徵才活動。

中港園區的徵才廠商有華新麗華、今國光學、技迪科技、維勝特企業及盛輪公司等5家公司，提供職缺項目，包括電機工程師、軟體工程師、研發工程師、製程工程師、?光面板技術員、車床人員、國貿人員、管理部助理、倉管人員等，總計120個職缺，最高薪資上看5萬元。

加工處指出，第二場徵才活動則由高雄分處與高雄市政府訓練就業中心接棒，在13日上午9時30分至11時，在高雄分處後棟第一訓練教室舉辦現場徵才，參加廠商有華新科技、銳康科技、台灣海博特、和詮科技及頎邦科技等5家公司，提供職缺包括設備保修助理工程師、氣體管路焊接工程師、水電工程師及生產助理技術員等，總計100個職缺。

加工處說，最後登場的是楠梓園區與高雄市政府勞工局訓練就業中心合作，20日上午9時30分至11時30分，在楠梓園區內從業員工育樂活動中心辦理徵才活動。

加工處表示，包括日月光半導體、華泰電子、楠梓電子、全球華人、台灣興勝半導體、以及台灣捷康等8家楠梓園區廠商，將釋出共353個職缺，提供職缺包括製程/設備工程師、資料庫管理師、軟體工程師、設備保修技術員、倉管員化驗室-化性人員、生產機台技術員、操作員、品管員、作業員及SMT機台操作員等。

(工商 )