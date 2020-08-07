東洋(4105)日前獲選為亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》『2020亞洲最佳企業雇主獎』台灣區得獎名單(Best Companies to Work for in Asia 2020 Taiwan Edition）。東洋表示，今年是《HR Asia》第三年邀請台灣企業參與評選，台灣東洋從一百六十一家參選企業中脫穎而出，更是少數生技產業獲獎公司。

HR Asia Award是亞洲區規模最大的雇主品牌獎項，涵蓋亞太區十一個國家，2013年以來已有兩百萬名參與者。這項在亞洲區富有盛名的人力資源獎項，評選方法之一為直接邀請參選公司的員工填寫整體員工投入度問卷(Total Engagement Assessment Model (TEAM)，為自己公司打分數，該問卷設計分為「公司文化/組織領導」、「員工認同感與滿意度」、以及「組織氣候氛圍」三個領域。

董事長林全指出，前任總經理蕭英鈞在過去幾年著重公司發展、股東權益、員工福利策略方向下，不斷提升對員工的照顧，東洋榮獲台灣區『2020亞洲最佳企業雇主獎』，無疑是員工送給蕭英鈞最好的退休禮物。未來要繼續營造讓員工發揮潛能的工作環境，期許透過這次得獎，吸引更多優秀的人才認識東洋、加入東洋團隊。

東洋在生產營運、GMP品質體系、專業醫藥行銷、領導與管理等領域，提供有發展需求的同事進修，每年還以六千至一萬五千補助所有員工參加外訓課程或語言學習課程（費用如超出預算，還可申請特別補助）。同時以職務輪調做為人才發展的重要方法。

(工商 )