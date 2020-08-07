廣達(2382)今公布7月營收，受到終端市場拉貨需求，廣達7月營收再創107年11月以來新高，單月營收為1089億元，月增16.5%，年增31.2%；累計前7月營收為5694億元，年增3.5%。廣達7月單月NB出貨達560萬台，創近9年來單月新高，累計今年前7月NB出貨量為2740萬台，年增高達45%。廣達將在8月13日舉行第二季的法說會。

據了解，第三季雖然是廣達的旺季，但今年受疫情影響，使終端需求拉貨更為強勁，尤其是教育市場端的CROMEBOOK成長最為明顯。

除了NB拉貨外，伺服器今年表現也是持續2位數的成長。廣達董事長林百里日前表示，在後疫情時代的新生活，無論在家學習、娛樂、工作都是很重要的活動，廣達產品線從筆電到雲端都有，看起來還是蠻好的機會，可以幫助廣達成長。

展望下半年，林百里在首季法說的觀點為，第3季訂單還是很強，無論筆電、雲端需求都很不錯，因為在家工作、學習、娛樂、遊戲等需求突然成長很多，都需要筆電當作運算設備，是非常好的機會。廣達對第4季也仍持正面的看法，尤其很多人筆電老舊要換新，也是一個反轉的機會。

(時報資訊)