封測廠超豐（2441）今年營運持續受惠疫情備貨需求及貿易戰轉單效應，2020年7月合併營收「雙升」至12.32億元，改寫歷史次高。在需求持續暢旺、產能持續滿載，且看好5G相關應用將挹注新成長動能下，公司看好第三季營運可望續旺，對下半年展望維持正向。

超豐公布2020年7月自結合併營收達12.32億元，較6月11.93億元成長3.28％、較去年同期10.62億元成長達16.08％，改寫同期新高、亦創歷史次高。累計1～7月合併營收80.94億元，較去年同期65.64億元成長達23.31％，續創同期新高。

超豐先前法說時指出，過去針對技術、產能、人才、客戶、特殊封裝、新測試等的大量投資已發酵收成，貿易戰及新冠肺炎疫情使客戶積極儲備庫存、帶來明顯轉單效應，包括醫療、PC、NB、平板、遊戲機等上半年需求強勁，整體稼動率高達95％。

展望下半年，超豐執行長謝永達表示，雖然醫療相關需求略有轉弱，但其他產品需求仍然強勁，預期PC需求可望填補動能。加上5G相關應用需求顯現、車用及電視市場回溫，目前看來第三季狀況仍非常好，需求持續強勁、現有產能幾乎滿載，短期狀況未見改變。

因應客戶需求持續強勁、現有產能持續滿載，超豐對此將持續擴充產能因應。總經理甯鑑超表示，覆晶（Flip Chip）視產品大小及難易度差異，超豐目前月產能約8000～8500萬顆，由於新廠已完成，未來產能擴充空間無虞。

(時報資訊)